Un empleado de la empresa Transporte López realizaba una entrega de mercadería de Yatasto Lácteos. El envío constaba de cuatro palets, que debían ser descargados en un local de distribución ubicado en calle Calaza al 500.

Ads

Al llegar al lugar, el repartidor fue recibido por un hombre que se presentó como comprador. Allí se descargó la mitad de la mercadería, valuada en aproximadamente 4 millones de pesos, y el sujeto indicó que el resto debía ser entregado en otro punto, en la intersección de Tres Arroyos y Peña.

Sin embargo, al arribar a esa segunda dirección, el supuesto comprador se retiró con la excusa de buscar un carro para la descarga y el dinero para el pago. Nunca regresó y dejó de responder llamadas y mensajes, confirmándose así la maniobra fraudulenta.

Ads

A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosegunda iniciaron una investigación en el marco del operativo “sol a sol”, constatando que en el galpón de calle Calaza se encontraba mercadería de la marca Yatasto con su logo identificatorio.

Por disposición de la Fiscalía 10, se realizó un allanamiento el mismo 28 de enero, con apoyo del GTO de Comisaría Sexta. En el lugar se secuestraron 30 potes de dulce de leche Yatasto de 400 gramos y dos cajas de cartón vacías con el logo y marca de la productora.

Ads

La Fiscalía dispuso el secuestro de los elementos hallados y la continuidad de la investigación, sin adoptar por el momento medidas restrictivas contra el dueño de la distribuidora, un hombre de 36 años.

Puede interesarte