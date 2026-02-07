Un encuentro inesperado entre referentes de la cultura en el Teatro Tronador BNA
Una reunión tan inesperada como llamativa se dio esta tarde en el Teatro Tronador, donde se reunieron figuras que comparten una misma convicción: apostar por la cultura.
El empresario y dueño del Teatro Tronador Marcelo González, se reunió con Gabriel “Puma” Goity, el director Mariano Cohn y su equipo en un encuentro que despertó interrogantes.
La recorrida por el teatro (símbolo de la recuperación y proyección cultural de la ciudad) reunió a protagonistas de distintos ámbitos artísticos que no suelen coincidir fuera de los escenarios o los sets de grabación. El dato no pasó desapercibido: Cohn es el director de “El Encargado” y se encuentra en la antesala de la grabación de “Zambrano”, lo que alimenta las especulaciones sobre el motivo del encuentro.
Con un perfil bajo y sin anuncios formales, la reunión sembró dudas.
Lo cierto es que el punto de unión fue Marcelo González, impulsor del espacio y actor clave en el entramado cultural local, que desde hace años promueve el diálogo entre disciplinas y la llegada de proyectos de alcance nacional.
El encuentro dejó más preguntas que respuestas. Pero cuando personas que creen en la cultura se reúnen en un mismo lugar, algo empieza a gestarse.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión