El empresario y dueño del Teatro Tronador Marcelo González, se reunió con Gabriel “Puma” Goity, el director Mariano Cohn y su equipo en un encuentro que despertó interrogantes.

La recorrida por el teatro (símbolo de la recuperación y proyección cultural de la ciudad) reunió a protagonistas de distintos ámbitos artísticos que no suelen coincidir fuera de los escenarios o los sets de grabación. El dato no pasó desapercibido: Cohn es el director de “El Encargado” y se encuentra en la antesala de la grabación de “Zambrano”, lo que alimenta las especulaciones sobre el motivo del encuentro.

Con un perfil bajo y sin anuncios formales, la reunión sembró dudas.

Lo cierto es que el punto de unión fue Marcelo González, impulsor del espacio y actor clave en el entramado cultural local, que desde hace años promueve el diálogo entre disciplinas y la llegada de proyectos de alcance nacional.

El encuentro dejó más preguntas que respuestas. Pero cuando personas que creen en la cultura se reúnen en un mismo lugar, algo empieza a gestarse.

