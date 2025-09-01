Un operativo policial realizado en Estación Chapadmalal permitió recuperar un vehículo robado y detener a un hombre de 30 años acusado de encubrimiento.

El procedimiento se llevó a cabo cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 8va., junto a efectivos del Destacamento Chapadmalal, cumplía con una orden de allanamiento ajena a esta causa. Durante la intervención, los agentes fueron alertados de la presencia de un rodado sustraído el sábado pasado en Mar del Plata.

Tras una persecución que culminó en calle 38 y 5, se logró la aprehensión de tres sujetos de 30, 33 y 29 años, además del secuestro del vehículo denunciado como robado.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, dispuso la aprehensión del imputado de 30 años, quien fue notificado de la formación de causa y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En cuanto a los otros dos hombres, se ordenó su identificación sin medidas restrictivas sobre su libertad.

El hecho se remonta al 30 de agosto, cuando un joven de 31 años denunció que, alrededor de las 20, había estacionado su Volkswagen Gol rojo en calle 40 entre 25 y 27. Según su relato, descendió del rodado dejando las llaves en el interior y, a los pocos minutos, escuchó el encendido del motor. Al salir, constató que el vehículo ya no estaba.

Gracias al rápido accionar policial, el automóvil fue recuperado y uno de los implicados quedó detenido a disposición de la Justicia.

