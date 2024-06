En el camino de hacer grande el deporte marplatense, uno de nuestros atletas locales busca ayuda de la comunidad para continuar con su pasión. Se trata de Agustín Peluso, quien se desempeña desde hace años representando a la “Albiceleste” y a la ciudad en el patín carrera, sin embargo el contexto económico pone en peligro tanto esfuerzo y dedicación.

En sus tiempos libres, Agustín realiza trabajos online, ofrece el servicio de community manager y además se desempeña en envíos y como conductor de una aplicación. Todo lo hace con el objetivo de reunir dinero para seguir con sus sueños en el deporte.

Peluso explicó a El Marplatense que sus próximas metas en el patín son "a corto plazo, en cuatro semanas tengo el selectivo y ese mi objetivo más importante del año. Luego, el último torneo nacional en San Juan y en noviembre el argentino de federaciones con la selección marplatense. Y como cada año, hacer la temporada para estar preparados en lo que sigue".

“Pretendo estar más firme el año que viene después de tener ya un año de trayectoria con el club Once Unidos, pero no quiero aflojar. El deporte requiere trabajo todos los días”, mencionó.

"Mi realidad es la de cualquier joven deportista, yo trabajo y entreno. Hice el curso de community manager y hago algunos pedidos, pero aún así busco trabajo porque se me hace muy difícil solventar los gastos del deporte de suplementación, entrenamiento, gimnasio y el material deportivo que lamentablemente vale en dólares. Además, la carga horaria que conlleva ser deportista no me permite tener algo fijo, aunque siempre intento hacer algún revoleo o changas para seguir representando a mi ciudad y mi país", dijo.

Y agregó: "Muchas veces uno piensa en abandonar porque resulta muchísimo el gasto de plata pero la realidad es que invertimos tantos años con mi familia, hay muchísimo esfuerzo detrás y no quiero que sea en vano. No quiero que mi cese del deporte sea por dinero, sería injusto. Hago esta disciplina desde chiquito y es mi pasión. Solo el que hace deporte, sabe cuánto se sacrifica y cuánto cuesta avanzar en él por eso no quiero dejarlo".

"Por eso, me encuentro en la búsqueda de un sponsor, un comercio, una empresa que esté dispuesta a apoyar al deporte y más al local. Y también conseguir más seguidores en mis redes porque eso también ayuda a entrar en marcas. Cualquier ayuda es recibida", concluyó el atleta marplatense.

Si podés ayudar o si sabes de alguien que quiera, ponete en contacto con él en Instagram buscándolo como @agus_peluso o al 2235186173.