Deporte Mar del Plata

Cinco deportistas marplatenses se lucieron en un campeonato de Volteo en Uruguay
Se trata de Trinidad Corvalán, Catalina Gorró, Isabella Logghe, Juana Ciardi y Juana Cantatore, las representantes más jóvenes de la ciudad.
Se trata de Trinidad Corvalán, Catalina Gorró, Isabella Logghe, Juana Ciardi y Juana Cantatore, las representantes más jóvenes de la ciudad.
Se trata de Agustín Peluso, representante del combinado nacional y la ciudad en el patín carrera.
Así lo afirmó el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Argentina con respecto
Para el tenista fue el galardón destacado, pero en esta nota repasamos todos los atletas reconocidos en la noche del deporte de Mar del Plata.
Desde el complejo deportivo La Volea, destacaron la presencia de mujeres en el deporte, a la vez que confirmaron que participan desde niños hasta hombres de 70 años.
Así lo indicó el presidente del Emder con respecto a las actividades del próximo 16 de marzo.