El oro para Zeballos y todos los premios del deporte marplatense
Para el tenista fue el galardón destacado, pero en esta nota repasamos todos los atletas reconocidos en la noche del deporte de Mar del Plata.
Horacio Zeballos recibió el oro por su fantástico rendimiento deportivo en 2025. Además, se rindió homenaje al Cholo Ciano, en coincidencia con el primer Día del Periodista Marplatense, conmemoración que se instituyó en su honor.
Esta noche se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios al Deporte y la Cultura 2025, en el imponente Salón Versailles del Hotel Hermitage.
La gala reunió a destacadas personalidades de la escena política local, deportistas de todas las épocas, dirigentes de clubes y asociaciones deportivas, así como protagonistas de la vida cultural y social de la ciudad.
Durante la velada se premió a los mejores deportistas del año, reconocidos en cada una de las 35 especialidades; y se otorgaron distinciones especiales, tanto a referentes del ámbito deportivo como a figuras sobresalientes de la cultura local.
Patricia Garciarena, presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, entidad organizadora del evento, destacó: “estos premios no sólo celebran resultados y logros, sino también historias de vida, valores y el trabajo silencioso que quizás no se ve, pero que construye identidad, sentido de pertenencia e inspiración para muchos”.
Por su parte, el titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR), Sebastián D’Andrea, quien asistió a la ceremonia en representación del intendente Agustín Neme, subrayó “la importancia de acompañar y fortalecer al deporte y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo social, la inclusión y la formación de valores”, y felicitó a los distinguidos por “llevar el nombre de la ciudad a lo más alto”.
El máximo galardón de la noche fue otorgado al tenista Horacio Zeballos, proclamado campeón del mundo en dobles por la ITF y reciente ganador de Roland Garros y el US Open, sus primeros títulos de Grand Slam, logrados junto a Marcelo Granollers, consolidando una temporada histórica.
En el rubro Cultura, el oro fue para la Asociación de Amigos de Villa Mitre, en reconocimiento a su sostenida labor en la defensa y puesta en valor del patrimonio de Mar del Plata y en la preservación de la memoria colectiva.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, quien hubiera cumplido 89 años. En su honor, se celebró por primera vez el Día del Periodista Marplatense, en un reconocimiento cargado de emoción y aplausos, que recordó su legado profesional y humano, profundamente ligado a la historia del periodismo deportivo local.
La ceremonia concluyó en un clima de celebración y reconocimiento compartido, reafirmando el espíritu de los Premios al Deporte y la Cultura: honrar a quienes, con su trabajo, pasión y compromiso, engrandecen a Mar del Plata y proyectan sus valores hacia el futuro.
Los galardonados en deportes:
Ajedrez: Franco Quezada
Artes marciales y deportes de contacto: Tomás Maimone
Atletismo: Micaela Levaggi
Basquet: Valentin Lofrano
Beach Voley: Brais Del Coto
Bochas: Cristian Mendoza
Ciclismo: Carolina Pérez
Deporte adaptado individual: Sabrina Priore
Deporte adaptado en equipo: Facundo Godoy
Deporte motor zonal: Marcelo Doumic
Deporte motor nacional e internacional: Santiago Mangoni
Deportes acuáticos: Ornella Vidal
Ecuestre: Delfina Crespo Bonazzola
Fútbol: Manuel Puente
Gimnasia artística: Dolores Carregal
Golf: Blas Ayesa
Handball: Simón Viera
Hockey: Candela Ganduglia
Judo: Brisa Suárez
Karate: Aylén Yardin
Karting: Cristian Di Scala
Natación: Matias Chaillou
Patín: Ken Kuwada
Padel: Ramiro Pereyra
Remo: Clara Galfre
Rugby: Guido Bertozzi
Squash: Segundo Portabales
Surf: Thiago Passeri Pezzati
Sup: Alma Coletta Spada
Taekwondo: María Julia Sepúlveda
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de mesa: Tobías Saisi
Triatlón: Clara Debiassi
Vela: Juan Diego Figueroa
Voleibol: Morena Chiappero
Distinciones especiales
Boxeo: Guillermo Armani
Premios a la trayectoria
Deportista: Christian Ledesma (automovilismo)
Entrenador: Alberto Páez (fútbol)
Árbitro: Martín Medina (vóleibol)
Dirigente: Eduardo Dominé (básquetbol)
Periodista deportivo local: Carlos Ruberto y Alberto Spognardi
Entidades centenarias
Club Náutico Mar del Plata
Club de Pesca Mar del Plata
Oro en Deporte: Horacio Zeballos
Cultura
Danza: Auquinco Malambo Fantasía
Teatro: La Vargas, de Leo Rizzi
Artes visuales: Daniel Besoytaorube
Medios de comunicación: Adrián Barbarulo
Música: DJ Peter Suárez
Investigación científica: Miguel Monforte (recuperación de cintas fílmicas de 1900)
Oro en Cultura: Asociación de Amigos de Villa Mitre
