Horacio Zeballos recibió el oro por su fantástico rendimiento deportivo en 2025. Además, se rindió homenaje al Cholo Ciano, en coincidencia con el primer Día del Periodista Marplatense, conmemoración que se instituyó en su honor.



Esta noche se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios al Deporte y la Cultura 2025, en el imponente Salón Versailles del Hotel Hermitage.



La gala reunió a destacadas personalidades de la escena política local, deportistas de todas las épocas, dirigentes de clubes y asociaciones deportivas, así como protagonistas de la vida cultural y social de la ciudad.



Durante la velada se premió a los mejores deportistas del año, reconocidos en cada una de las 35 especialidades; y se otorgaron distinciones especiales, tanto a referentes del ámbito deportivo como a figuras sobresalientes de la cultura local.



Patricia Garciarena, presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, entidad organizadora del evento, destacó: “estos premios no sólo celebran resultados y logros, sino también historias de vida, valores y el trabajo silencioso que quizás no se ve, pero que construye identidad, sentido de pertenencia e inspiración para muchos”.



Por su parte, el titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR), Sebastián D’Andrea, quien asistió a la ceremonia en representación del intendente Agustín Neme, subrayó “la importancia de acompañar y fortalecer al deporte y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo social, la inclusión y la formación de valores”, y felicitó a los distinguidos por “llevar el nombre de la ciudad a lo más alto”.



El máximo galardón de la noche fue otorgado al tenista Horacio Zeballos, proclamado campeón del mundo en dobles por la ITF y reciente ganador de Roland Garros y el US Open, sus primeros títulos de Grand Slam, logrados junto a Marcelo Granollers, consolidando una temporada histórica.



En el rubro Cultura, el oro fue para la Asociación de Amigos de Villa Mitre, en reconocimiento a su sostenida labor en la defensa y puesta en valor del patrimonio de Mar del Plata y en la preservación de la memoria colectiva.



Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, quien hubiera cumplido 89 años. En su honor, se celebró por primera vez el Día del Periodista Marplatense, en un reconocimiento cargado de emoción y aplausos, que recordó su legado profesional y humano, profundamente ligado a la historia del periodismo deportivo local.



La ceremonia concluyó en un clima de celebración y reconocimiento compartido, reafirmando el espíritu de los Premios al Deporte y la Cultura: honrar a quienes, con su trabajo, pasión y compromiso, engrandecen a Mar del Plata y proyectan sus valores hacia el futuro.

Los galardonados en deportes:

Ajedrez: Franco Quezada

Artes marciales y deportes de contacto: Tomás Maimone

Atletismo: Micaela Levaggi

Basquet: Valentin Lofrano

Beach Voley: Brais Del Coto

Bochas: Cristian Mendoza

Ciclismo: Carolina Pérez

Deporte adaptado individual: Sabrina Priore

Deporte adaptado en equipo: Facundo Godoy

Deporte motor zonal: Marcelo Doumic

Deporte motor nacional e internacional: Santiago Mangoni

Deportes acuáticos: Ornella Vidal

Ecuestre: Delfina Crespo Bonazzola

Fútbol: Manuel Puente

Gimnasia artística: Dolores Carregal

Golf: Blas Ayesa

Handball: Simón Viera

Hockey: Candela Ganduglia

Judo: Brisa Suárez

Karate: Aylén Yardin

Karting: Cristian Di Scala

Natación: Matias Chaillou

Patín: Ken Kuwada

Padel: Ramiro Pereyra

Remo: Clara Galfre

Rugby: Guido Bertozzi

Squash: Segundo Portabales

Surf: Thiago Passeri Pezzati

Sup: Alma Coletta Spada

Taekwondo: María Julia Sepúlveda

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Tobías Saisi

Triatlón: Clara Debiassi

Vela: Juan Diego Figueroa

Voleibol: Morena Chiappero

Distinciones especiales

Boxeo: Guillermo Armani

Premios a la trayectoria

Deportista: Christian Ledesma (automovilismo)

Entrenador: Alberto Páez (fútbol)

Árbitro: Martín Medina (vóleibol)

Dirigente: Eduardo Dominé (básquetbol)

Periodista deportivo local: Carlos Ruberto y Alberto Spognardi

Entidades centenarias

Club Náutico Mar del Plata

Club de Pesca Mar del Plata

Oro en Deporte: Horacio Zeballos

Cultura

Danza: Auquinco Malambo Fantasía

Teatro: La Vargas, de Leo Rizzi

Artes visuales: Daniel Besoytaorube

Medios de comunicación: Adrián Barbarulo

Música: DJ Peter Suárez

Investigación científica: Miguel Monforte (recuperación de cintas fílmicas de 1900)

Oro en Cultura: Asociación de Amigos de Villa Mitre

