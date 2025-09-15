Un hombre de 35 años fue detenido en la madrugada de este lunes luego de asaltar una heladería Grido ubicada en Rivadavia al 3200.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto ingresó al local y, mediante intimidación, le sustrajo a la empleada de 18 años una suma de $22.100. La joven alcanzó a dar aviso con señas al cuidacoches de la cuadra, quien persiguió al ladrón e interceptó su fuga a pocos metros del lugar.

Instantes después arribó personal de la Comisaría Primera, que procedió a la aprehensión del imputado y al secuestro del dinero robado.

La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la notificación de la formación de causa por “robo” y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44.

