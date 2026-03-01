Volvió La llama que llama y la alegría no puede ser mayor. Primero, porque la calidad de la serie que estrenó Flow el viernes es muy alta, manteniendo la coherencia del humor que hizo famosa a esta campaña publicitaria emitida entre 1998 y 2001, pero segundo porque nos lleva de vuelta a un tiempo en el que la creatividad y el humor se daban la mano para generar momentos felices. Claro que vuelven después de 25 años y hay que explicarles a las nuevas generaciones de qué estamos hablando cuando hablamos de frases icónicas como “Llamá a Chamot”, “El hipopótamo que hipotálamo”, “Quiero ser lo más, lo más de Zamora” o el hit Que me pincha el cardo del grupo Llamaradas.

Como decíamos, y esto es increíble, La llama que llama era una campaña publicitaria (publicidad, eso que estaba en los cortes televisivos, entre bloque y bloque, o eso molesto que aparece cuando abren una página web o quieren ver un video en YouTube y no pueden remover si no tienen el servicio pago) y sin dudas era un motivo suficiente como para no hacer zapping (no, no me voy a poner a explicarles qué es el zapping) cuando los programas iban al corte. De hecho, a veces era mucho más divertido ver las publicidades de La llama que llama que los programas en sí. Era escuchar el clásico charango y esperar una nueva publicidad para sumergirse en un universo lunático y hermoso, de chistes pavos, juegos de palabras y muñecos de felpa.

La campaña de La llama que llama fue una creación de la agencia Agulla & Baccetti para la firma Telecom, con el objetivo de promocionar su servicio telefónico de larga distancia. Agulla & Baccetti, agencia detrás de las principales publicidades de los 90’s, y también, ¡ejem!, de la campaña presidencial de la Alianza que llevó a Fernando de la Rúa al poder. En el caso de las publicidades de las llamas, tenían además la particularidad del uso de marionetas, lo que les daba un look decididamente artesanal y hacían recordar también al espíritu anárquico de Los Muppets. Sepan disculpar Carozo y Narizota, La llama que llama fue el mejor uso de marionetas en la Argentina.

Con la excusa de llamar larga distancia a bajo costo, las publicidades de La llama que llama imaginaron entonces a una familia de los animales del título que habitaban una casa de la puna jujeña y que desde ahí se dedicaban a hacer bromas telefónicas. Las bromas telefónicas, esas que el Dr. Tangalanga y Bart Simpson convirtieron en arte, y que fueron el gran entretenimiento de todo niño que habitó entre los 80’s y los 90’s, en épocas donde no existía el identificador de llamada. Digamos que junto al “ring raje”, las bromas (estoy tentado de decirles jodas, pero este es un texto serio) telefónicas eran de las actividades más molestas que existían, pero uno era un niño y se divertía barato. Pensar que de las bromas telefónicas pasamos a las estafas telefónicas es un poco ver cómo la sociedad se fue degradando. Pero será para otro debate…

Si bien Agulla & Baccetti se llevaron el crédito por esta creación, en verdad detrás estaban Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, quienes fueron los verdaderos cerebros de este fenómeno. Y estaba el concepto, estaban los títeres, estaba la idea, pero sobre todo lo que terminó por convertir en un suceso a La llama que llama fue su súper equipo de voces, una síntesis perfecta de lo mejor del humor argentino que se podía encontrar por esos tiempos y que tiene ecos con algo que creció allá en los 90’s por la televisión, con programas icónicos como De la cabeza o Cha-Cha-Cha. De hecho, es imposible pensar estas publicidades sin esos antecedentes.

La Llama Papá era Damián Dreizik, integrante del dúo cómico Los Melli junto a Carlos Belloso, uno de los más destacados egresados del Parakultural, esa movida teatral porteña que brilló en los 80’s. También allí se hizo popular Vanesa Weinberg, quien hacía la voz de la Llama Mamá, integrante de otro dúo cómico, Las hermanas nervio, junto a Valeria Bertuccelli, también protagonista de la emblemática comedia nacional Silvia Prieto. Y como la Llama Hijo estaba nada más y nada menos que el gran Daniel Casablanca, capo absoluto del inoxidable grupo teatral Los Macocos. Es decir, todo era perfecto y cuidado hasta el último detalle.

Fueron en total 26 publicidades, que terminaron convirtiendo a estas llamas en íconos de la cultura popular argentina, trascendiendo su origen publicitario y volviéndose un fenómeno que incluyó muñecos y merchandising de todo tipo, incluso con la edición de la canción Que me pincha el cardo en una gran versión. Que estén de vuelta puede ser entendido como un efecto nostálgico o retro, pero lo cierto es que en este presente de plataformas y reformulación del consumo audiovisual, la serie de La llama que llama les da a los personajes la oportunidad de mostrar su talento por fuera de la necesidad de vender un producto y explorar el universo que se construyó en aquellas publicidades.

Los involucrados (desde los creativos a las voces) son los mismos y el buen humor se mantiene, sumando una autoconciencia y un tono mordaz sobre el paso del tiempo y las taras culturales del presente, que aleja rápidamente el llanto por el pasado y las vuelve inesperadamente necesarias en un tiempo donde la comicidad argentina se ve atrapada en un exceso de literalidad. Y todo se resume a escuchar el clásico charango y a saber que estamos por entrar en un universo que no se parece a nada y que nos da absoluta felicidad.

