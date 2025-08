Un ensayo clínico internacional, publicado el 20 de junio en The New England Journal of Medicine, reveló que una terapia basada en islotes pancreáticos derivados de células madre permitió que el 83 % de los pacientes tratados alcanzara independencia total de la insulina tras un año de seguimiento.

El estudio, liderado por el grupo VX-880-101 FORWARD y realizado en centros de Estados Unidos, Canadá y Europa, incluyó a 14 personas con diabetes tipo 1 que recibieron inyecciones de islotes celulares completamente diferenciados directamente en la vena porta hepática. Para evitar el rechazo del injerto, todos los pacientes habían sido previamente tratados con inmunosupresores libres de glucocorticoides.

Durante la fase C del ensayo, se evaluó la ausencia de hipoglucemias graves entre los días 90 y 365, el nivel de hemoglobina glicosilada (HbA₁c) por debajo del 7 %, y la producción de péptido C en sangre como marcador de función de las células β del páncreas. El resultado fue impactante: todos los pacientes mostraron recuperación funcional del páncreas y el 100 % logró un control glucémico sostenido sin episodios graves de hipoglucemia.

Si bien se reportaron efectos adversos, entre ellos, neutropenia en tres pacientes y dos fallecimientos no relacionados directamente con la terapia, el balance clínico fue altamente positivo. El 83 % de los participantes dejó completamente de requerir insulina externa, una meta largamente buscada por la medicina.

De confirmarse estos resultados en ensayos más amplios y a largo plazo, la terapia con islotes derivados de células madre podría representar el comienzo del fin para la rutina de pinchazos y monitoreo constante de glucosa, incluso en pacientes argentinos.

