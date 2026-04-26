El micro atacado con una bomba en el sudoeste de Colombia. (Foto AP)

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, atribuyó el ataque a estructuras de las disidencias de las FARC que operan en la región bajo los alias "Iván Mordisco" y "Jaime Martínez", facciones que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016. La explosión afectó al menos 15 vehículos y dejó un cráter en la calzada.

Ads

El presidente Gustavo Petro ordenó desplegar soldados contra el grupo y pidió a la unidad de análisis financiero actuar sobre sus finanzas. Además, anunció que presentará una demanda ante la Corte Penal Internacional contra los jefes de esas organizaciones, sin precisar fecha.

El ataque fue el undécimo en 24 horas en la zona de Cauca y Valle del Cauca, según El Tiempo. López contabilizó al menos 26 hechos que calificó como "criminales" en los dos últimos días.

Ads

Puede interesarte

El día anterior, dos vehículos con explosivos detonaron cerca de unidades militares en Cali y Palmira. El sábado también se registraron un ataque a una estación policial en Jamundí, la neutralización de tres drones con explosivos en El Tambo y un ataque a un radar de Aeronáutica Civil en la misma zona, sin heridos en esos casos.

El gobierno ofrece una recompensa de 4.500 millones de pesos, más de un millón de dólares, por información que permita capturar al alias "Marlon", señalado como cabecilla de las disidencias en la región y subordinado de Mordisco.

Ads

La zona es un punto de disputa entre grupos armados vinculados al narcotráfico por el control de la ruta hacia el puerto de Buenaventura, desde donde trafican droga hacia Centroamérica y Europa, según las autoridades colombianas.