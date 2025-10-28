Un jugador argentino se convirtió en el ganador del jackpot más grande registrado en el país, al obtener un premio de $3.608.478.985 luego de realizar una apuesta de $240 en una reconocida plataforma de juegos de azar y casino.

La cifra, inédita en Argentina, supera por más del doble al récord anterior, alcanzado en marzo de este año, cuando otro jugador había ganado $1.152 millones.

Rodrigo, de 35 años, había apostado $240 desde su casa en un slot de estilo animé, sin imaginar lo que ocurriría. “Me enteré porque me apareció un cartel en rojo que decía ‘¡Enhorabuena, ha ganado el Grand!’. La primera reacción que tuve fue sinceramente de no creerlo", contó.

El ganador, que vive en zona norte del Gran Buenos Aires y trabaja como operario en una fábrica, relató que suele jugar en distintos slots. “Generalmente, cuando vuelvo de trabajar me siento a tomar mate, pero ese día me puse a jugar para pasar el rato y me salió el premio”, expresó.

En medio del asombro, compartió la noticia con su pareja, que fue la primera en enterarse. “No sabíamos ni cuánto era. Tuvimos que googlear el número porque no lo conocíamos”, asegúro el afortunado.

Por ahora, cree que no piensa cambiar su rutina e indicó que seguirá “yendo a trabajar todos los días, igual que siempre”.

“Felicitamos a Rodrigo, el gran ganador. Su historia muestra no sólo el volumen y la solidez de los premios que Betsson tiene para ofrecer, sino también la confiabilidad y seguridad de nuestra plataforma. Es un orgullo poder entregar este premio en Argentina”, señaló el director general de la empresa en el país, Maximiliano Bellio.