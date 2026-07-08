Casinos Online. apuestas

La batalla de las ofertas: cómo encontrar un casino que ofrece lo que buscás
Descubrí todo lo que necesitás saber para elegir un casino online seguro y de calidad; desde licencias y catálogos de juegos, hasta proveedores y bonos.
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El secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi, consideró positivas las medidas anunciadas desde la Provincia, pero dijo que “hay que trabajar para debilitar esa adicción”.
Lo señaló el perito informático Santiago Trigo, quien consideró que como adultos “tenemos que acompañar para tratar de reducir los riesgos”.
La salud pública, enfrenta numerosos desafíos en el Siglo XXI, entre los que destacan el impacto de las apuestas de juegos en línea en la juventud y las infancias.
Es una de las mayores problemáticas que enfrentan quienes concurren al nivel secundario. Se busca que haya un programa de prevención.
En los primeros seis meses del año, fue la ciudad en que más veces salió el pozo acumulado.
El proyecto de ordenanza incluye además todos los espacios municipales. Señala el riesgo de las apuestas online entre chicos y adolescentes.
También se impulsará un observatorio sobre la problemática. Buscan dar un “abordaje integral” de la situación desde distintas áreas de gobierno.
Argentina es uno de los países con mayor campo de crecimiento en lo que se refiere al juego en línea y es por ello que eventos como el de SAGSE Talks mencionado al principio sirven en gran medida para comunicar y dejar precedentes sobre las mejoras actuales y futuras para esta actividad.