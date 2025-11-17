La investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Mar del Plata sumó en los últimos días un fuerte capítulo: el juez federal Santiago Inchausti ordenó la detención de cuatro nuevos sospechosos y citó a declarar a otros ocho, todos presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada a explotar casinos online sin autorización y lavar las ganancias a través de un entramado de “cuentas mulas”, sociedades pantalla y testaferros.

Ads

Puede interesarte

El caso, que coordina la fiscal Laura Mazzaferri con apoyo de PROCELAC y UFECI, permitió identificar subgrupos que operaban en la ciudad y otras provincias mediante la creación masiva de billeteras virtuales abiertas con datos de personas vulnerables. A través de estas cuentas en PSP como Mercado Pago, Ualá o Brubank, fraccionaban movimientos de dinero —mecanismo conocido como “pitufeo”— para evitar controles y luego canalizar los fondos hacia bienes, rodados de alta gama y viajes.

En paralelo, se detectó la compra de criptoactivos y el uso de sociedades sin actividad real para continuar las maniobras de lavado. Tres de los principales investigados ya estaban procesados por lavado agravado en la causa madre conocida como “D.J.”, donde se analizan posibles vínculos con funcionarios y operaciones de contrabando.

Ads

El 4 de noviembre, diez allanamientos en Mar del Plata —dos en un barrio privado— dejaron un importante secuestro: más de 3,8 millones de pesos, 347 mil dólares, otras divisas, cinco autos de alta gama, tres motos, armas, computadoras operando plataformas de casino al momento del procedimiento y documentación clave. A esto se sumó la apertura de cajas de seguridad con otros 429 mil dólares y 3,5 millones de pesos.

Luego, el 12 de noviembre se desplegaron 33 órdenes de presentación en distintas provincias y Ciudad de Buenos Aires para trazar el recorrido de los activos. Las capturas internacionales sobre dos prófugos se concretaron el 10 de noviembre, cuando intentaban ingresar por el paso de Puerto Iguazú.

Ads

El juez dispuso inhibiciones de bienes, congelamiento de cuentas y prohibición de salida del país para todos los involucrados. Hasta ahora, ninguno de los indagados declaró.

Las medidas se enmarcan en la política criminal impulsada por la Fiscalía de Distrito, que busca frenar la expansión de las apuestas online ilegales y el crecimiento de casos de ludopatía entre adolescentes señalado por instituciones educativas de Mar del Plata.