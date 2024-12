Un árbol cayó sobre el techo de un auto Renault Kwid modelo 2022 estacionado en las inmediaciones de San Lorenzo entre Alsina y Olavarría.

Defensa Civil comenzó a trabajar para retirar las ramas que a su paso cortaron los cables de internet y televisión de la zona.

Laura, dueña del vehículo comentó en diálogo con El Marplatense que “siempre estaciono del otro lado, tengo una mueblería en Olavarría, pero hoy justo vine por acá”.

Asimismo, señaló que “hacía 10 minutos había llegado, estaba en el negocio y vino el chico que cuida los autos, me preguntó si quería lavarlo, le dije que no, y me vino a avisar”.

“Primero me dijo hubo una accidente con el auto, me asusté y después me contó que una rama se había caído arriba”, continuó.

Luego de constatar el hecho, “hice la denuncia al seguro, hablé con el abogado para ver cómo tengo que seguir porque no sé quién se hace cargo de esto”.

Por el momento, “veré qué respuesta tengo, lo que me dijeron es que el seguro tiene que hablar con la Municipalidad o los frentistas del edificio”, afirmó.

El daño se produjo en “el techo y una de las puertas, una rama bastante grande. Por suerte no hubo daños de gravedad”, concluyó.