Luego de una semana inolvidable en Jara y Peña por la victoria del clásico, Alvarado visitará mañana a Güemes en Santiago del Estero a partir de las 15 en busca de su cuarta victoria en fila, lo que significaría su mejor racha desde que juega en la Primera Nacional.

Son 20 los jugadores que emprendieron viaje hacia el centro-norte de nuestro país para afrontar este encuentro correspondiente a la vigesimoctava fecha del campeonato. Respecto a los que formaron parte de la nómina frente a Aldosivi son dos las modificaciones ya que se registra la salida de Federico Boasso y el ingreso de Lucas Rebecchi en lugar del juvenil Marco Miori.

Quedará en Gabriel Gómez la elección de no tocar equipo que gana teniendo en cuenta que afortunadamente no se registran bajas en el plantel ni por lesión ni por acumulación de tarjetas. De todos modos, la línea de cinco dinámica del fondo, no se negociaría.

Del otro lado se encontrará con el último de la Zona A con la necesidad de sumar para salir de la zona de descenso y para reponerse tras la caída frente a Racing de Córdoba. El encuentro lo arbitrará Carlos Córdoba acompañado de Ajelandro Schneller, Matías Coria y Maximiliano Silcan.

CONVOCADOS: