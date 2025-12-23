La noticia del frustrado robo de la recaudación de un frigorífico circuló en las últimas horas, pero ahora se supo que el encargado de reducir a los asaltantes fue un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien se desempeña como chofer custodia en la Dirección de Monitoreo Electrónico.

El agente, identificado como Marcelo Sangla, de 54 años, frustró el robo cometido por motochorros y logró detener a uno de los delincuentes que había sustraído la recaudación. El hecho ocurrió sobre la avenida Alió, cerca de la intersección con la avenida Luro, cuando el suboficial principal intervino tras escuchar pedidos de auxilio.

El episodio se desencadenó cuando un empleado de 82 años, encargado de trasladar el dinero correspondiente a la recaudación de una sucursal del Frigorífico 90, fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en moto al llegar a su lugar de trabajo.

Al advertir la situación, Sangla cruzó el vehículo oficial sobre la vereda, descendió y dio la voz de alto. De inmediato logró reducir a uno de los ladrones, un joven de 21 años que portaba un arma, y lo retuvo hasta la llegada de personal policial. La recaudación fue recuperada y devuelta a la víctima.

El agente del SPB señaló que actuó sin dudar para asistir a la comunidad. Desde el organismo destacaron que el personal recibe capacitaciones permanentes en procedimientos de seguridad, con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena.

El detenido fue trasladado a la Unidad 44 Batán, mientras continúa la investigación para identificar y detener al segundo sospechoso que logró escapar.