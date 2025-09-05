Un insólito hecho de inseguridad se registró este viernes a la madrugada en Mar del Plata, cuando un adolescente de 17 años intentó asaltar un local de comidas rápidas en la intersección de avenida Constitución y Félix U. Camet.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 5 de la mañana el joven ingresó al McDonald’s de la zona simulando portar un arma de fuego. Tras amenazar a los empleados, logró reducirlos y sustraer una caja cerrada con 120 hamburguesas junto a otras cuatro ya preparadas.

El ladrón huyó a pie y, en su recorrido, descartó lo robado. Sin embargo, fue rápidamente identificado y reducido en Félix U. Camet, entre Valencia y López de Gómara, gracias a las descripciones aportadas por las víctimas.

Al momento de su aprehensión, los efectivos constataron que el menor utilizaba un fierro en forma de “L” para simular un arma de fuego. Dos de los jóvenes empleados resultaron con dolencias tras el hecho, aunque sin heridas de gravedad.

El caso quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, quien dispuso el traslado del adolescente a sede judicial para que brinde declaración.

