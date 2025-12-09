Un joven de 17 años que ingresó herido al Hospital Interzonal General de Agudos terminó detenido luego de que se confirmara que tenía un pedido de captura activo por “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Ads

El episodio comenzó pasada la medianoche, cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, junto a efectivos de UPPL, acudió a una vivienda del barrio Belisario Roldán tras tomar conocimiento de que un menor se encontraba herido por un arma de fuego. Al arribar, los policías constataron que el adolescente presentaba una lesión en el gemelo de la pierna derecha y un roce en el abdomen, con entrada en la zona de la cadera.

El joven fue trasladado de urgencia al HIGA, donde recibió curaciones y quedó internado en observación, aunque los médicos indicaron que se encontraba fuera de peligro.

Ads

Durante la identificación, y al consultar sus datos en el sistema informático, los efectivos confirmaron que el menor tenía un pedido de captura vigente desde el 27 de octubre de 2025, solicitado por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, por el delito de robo agravado por el uso de un arma de fuego.

Notificado el Dr. Leonetti, del Juzgado de Garantías del Joven, se dispuso la detención del adolescente y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte