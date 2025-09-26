Un violento episodio familiar terminó con la detención de un joven de 17 años en el barrio Coronel Dorrego. El hecho ocurrió cuando una mujer de 40 años denunció a través del 911 que estaba siendo agredida por su propio hijo.

Ads

Al llegar al domicilio, ubicado en la zona de Armenia al 2400, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaban a la víctima cuando el adolescente comenzó a atacar a los uniformados. Inmediatamente fue reducido y aprehendido.

Puede interesarte

Según relató la mujer, momentos antes había recibido golpes de puño y puntapiés por parte de su hijo. Por este motivo solicitó medidas de protección, entre ellas una orden de restricción de acercamiento, la exclusión del hogar y la evaluación psicológica del joven.

Ads

El caso quedó a cargo del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, doctor Carlos Russo, quien ordenó la recepción de testimoniales, la intervención del Juzgado de Familia y la notificación de la formación de causa al imputado. Además, dispuso que el adolescente sea sometido a un reconocimiento médico legal en el Hospital Materno Infantil y, posteriormente, alojado en el Centro Especializado de Aprehensión local.

El hecho fue caratulado como “lesiones leves y resistencia a la autoridad”.

Ads