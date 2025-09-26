Un adolescente fue detenido tras golpear a su madre y agredir a la Policía en el barrio Coronel Dorrego
La víctima solicitó medidas de protección y el caso quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Un violento episodio familiar terminó con la detención de un joven de 17 años en el barrio Coronel Dorrego. El hecho ocurrió cuando una mujer de 40 años denunció a través del 911 que estaba siendo agredida por su propio hijo.
Al llegar al domicilio, ubicado en la zona de Armenia al 2400, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaban a la víctima cuando el adolescente comenzó a atacar a los uniformados. Inmediatamente fue reducido y aprehendido.
Según relató la mujer, momentos antes había recibido golpes de puño y puntapiés por parte de su hijo. Por este motivo solicitó medidas de protección, entre ellas una orden de restricción de acercamiento, la exclusión del hogar y la evaluación psicológica del joven.
El caso quedó a cargo del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, doctor Carlos Russo, quien ordenó la recepción de testimoniales, la intervención del Juzgado de Familia y la notificación de la formación de causa al imputado. Además, dispuso que el adolescente sea sometido a un reconocimiento médico legal en el Hospital Materno Infantil y, posteriormente, alojado en el Centro Especializado de Aprehensión local.
El hecho fue caratulado como “lesiones leves y resistencia a la autoridad”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión