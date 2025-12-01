Esta mañana, un joven de 24 años se comunicó al 911 para denunciar que un grupo de personas que circulaba en dos motocicletas trataron de asaltarlo.

Según informaron fuentes policiales, tras la advertencia la patrulla inició un rastrillaje en la zona y logró visualizar a los sospechosos, pero al advertir la presencia policial, emprendieron la huida.

Durante la persecución, uno de ellos logró escapar, mientras que el otro, un adolescente de 15 años, fue interceptado en la inmediaciones de J.N. Fernández e Irala, a metros del Jardín N°32.

El menor circulaba a bordo de una moto Corven 110 cc azul. En su poder, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares cuya procedencia no pudo acreditar en el momento. El hecho fue caratulado como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El caso quedó a cargo del Fiscal Dr. Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, quien dispuso que el joven fuera notificado de la formación de la causa y posteriormente entregado a su progenitor.

La investigación continúa para intentar identificar y localizar al segundo participante del hecho.

