Un adolescente de 14 años fue aprehendido en la noche del martes luego de intentar robar a un chofer de aplicación en la zona de Azopardo al 10300, en el barrio Don Emilio.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 52 años tomó como pasajeros a dos jóvenes en las inmediaciones del Paseo Aldrey. Minutos después, uno de ellos descendió del vehículo antes de llegar a destino, y el otro continuó el viaje. Al llegar al lugar indicado, el menor amenazó al conductor con un arma de fuego y le sustrajo la billetera con documentación, pertenencias personales y un teléfono iPhone 14.

Ante los gritos de auxilio del chofer, varios vecinos intervinieron y lograron retener al asaltante hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que concretó su aprehensión. En el lugar se secuestraron las pertenencias robadas y un arma de utilería.

Intervino la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso la restitución de los elementos a la víctima, la notificación de formación de causa y el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión.

