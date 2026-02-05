Un adolescente chocó y mató a un hombre frente a su familia el pasado martes pasadas las 19:00 en la esquina de Anatole France y Danubio, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Dos hombres habían estacionado su auto frente a un comercio, uno de ellos, identificado como Edwin Edgar Huaranca (37), se encontraba fuera del rodado abriendo el baúl cuando el Peugeot 208 que conducía el joven de 18 años impactó violentamente contra ellos.

El choque arrojó a Huaranca contra su propio vehículo, mientras que su esposa, que estaba junto a él con sus hijas, fue arrastrada hacia la vereda. Tanto el hombre como su pareja resultaron heridos y fueron trasladados por una ambulancia al Hospital Paroissien, donde Huaranca finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. La mujer y un tercero que también fue alcanzado por el auto sufrieron lesiones leves y permanecen fuera de peligro.

En primera instancia, la fiscal a cargo de la investigación había imputado al conductor por lesiones culposas, pero ante la muerte de Huaranca la carátula fue modificada a homicidio culposo. La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.

La secuencia fue captada por cámaras de seguridad der la zona, en donde se muestra a Huaranca, vestido de negro y acompañado por su esposa, estacionando su auto en la puerta del comercio, desde donde luego bajó del mismo y se dirigió a abrir el baúl para luego ser embestido.

