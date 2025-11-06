Un joven de 14 años fue aprehendido anoche en Mar del Plata luego de protagonizar un violento asalto a mano armada en el barrio San Carlos y escapar en moto, aunque fue interceptado por la Policía a pocas cuadras.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando un hombre de 40 años llegaba a su vivienda en Martín Rodríguez al 1100 a bordo de su moto Gilera Smash azul. En ese momento fue abordado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta negra de 110 cc. El conductor lo apuntó con un arma de fuego mientras su acompañante le sustraía la moto, el celular y una campera.

La secuencia fue observada por un móvil policial que patrullaba la zona, lo que dio inicio a una persecución que terminó en las inmediaciones de Plaza San Antonio, en Diagonal E. González y Galicia. Allí los agentes lograron recuperar la moto robada y secuestrar un revólver calibre .38 sin municiones ni numeración visible.

El adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, a cargo del Dr. Martínez Soto, quien dispuso su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y su comparecencia ante el tribunal esta mañana. También se notificó del caso a la Dra. Pérez Laborda, del Juzgado de Garantías del Joven en turno.

