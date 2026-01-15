En el marco de una temporada que se predispone a atravesar su esperada segunda quincena, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, consideró que teniendo en cuenta los datos de los últimos años “un 65 o 70% de ocupación no es óptimo para enero en Mar del Plata, pero tampoco es un desastre”.

En diálogo con El Marplatense en Verano por Radio Mitre MDP, el representante de los empresarios consideró sobre esta segunda quincena que si bien las expectativas “siempre tienen que ser optimistas”, hay elementos como eventos, recitales, propuestas de DJ y una cartelera teatral muy fuerte que permite pensar que “deberían mejorar los números”. No obstante, indicó que “hoy estamos en un promedio del 60%”.

“Con el próximo fin de semana podríamos llegar al 65%. Si enero termina con un promedio del 70%, creemos que puede considerarse un saldo positivo, aunque todavía queda mucho por definir”, expresó Szkrohal. No obstante, recordó en un sentido histórico que “enero debería promediar entre un 75 y un 85% de ocupación”.

De todos modos, y más allá de los vaivenes, cada temporada tiene su particularidad. Por ejemplo, según el presidente de la AEHG actualmente se está dando el fenómeno de sectores de alta gastronomía que están trabajando con buenos números. “Hay restaurantes donde necesitás entre 25 y 30 días de reserva para conseguir mesa. Lo mismo ocurre con la nocturnidad, que muestra crecimiento respecto del año pasado. Son datos positivos, sobre todo en el segmento ABC1”.

La explicación a esto es que hay un público de mayor poder adquisitivo que volvió a veranear a la ciudad. “Parte del público que antes elegía Punta del Este, Pinamar o incluso destinos más exclusivos hoy es captado por Mar del Plata, al menos en alguna proporción. Hay una propuesta muy fuerte desde la zona del Faro hacia Chapadmalal, que se viene transformando mucho”, explicó Szkrohal.

Para el empresario este cambio se debe a múltiples factores, como “la llegada de nómades digitales, el crecimiento inmobiliario en barrios del sur, inversiones privadas sostenidas y nuevas propuestas gastronómicas y culturales”. Según su punto de vista eso conforma “el vaso medio lleno”.

Y otro detalle que no se puede dejar pasar es el cambio de consumo de los turistas, que eligen en ocasiones plazas extra-hoteleras. Para Szkrohal ese es “un punto clave” en un mercado como el de Mar del Plata que tiene alrededor de 415.000 plazas entre hoteleras y extra-hoteleras: “La hotelería formal ronda las 45.000. El crecimiento del extrahotelero en los últimos años fue enorme, y eso distorsiona cualquier comparación con destinos como Cariló o Punta del Este”.

Según Szkrohal los datos de ocupación también se modifican respecto de la zona de la ciudad. “No es lo mismo el centro, Alem, Punta Mogotes o el sur. Los porcentajes se vuelven subjetivos si no segmentás. En general, al que mejor le va es al que logra una buena relación precio-servicio y aporta valor agregado”.