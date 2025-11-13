Ultimos días para visitar la 20ª Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura”
Las actividades se desarrollan en el Espacio Comunidad y Energía con entrada gratuita. El domingo será la jornada final.
Continúa desarrollándose en sus últimas jornadas la 20ª edición de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura, que podrá visitarse hasta el domingo de 14:00 a 20:00, en el Espacio Comunidad y Energía (Mendoza 2800). La entrada es libre y gratuita.
Organizada en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Fundación de la UNMDP y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, la Feria ofrece una amplia programación de actividades culturales, presentaciones de libros, charlas, conferencias y espacios de encuentro con autores y editoriales.
Desde la organización destacaron las actividades que restan hasta el domingo, comenzando por lo que será hoy a las 17:00 la presentación del libro De Borges al rock de Martín Pérez Calarco, mientras que a las 18:00 se presentará el best-seller Scaloni. biografía oficial de Diego Borinsky y a las 18:30 se brindará la conferencia El suicidio es prevenible y previsible.
Para mañana se anuncian dos propuestas: a las 16:00 se hará la presentación de la novela Brujas de la tierra de Germán Barrios, mientras que desde las 18:00 el Ciclo EUDEM presentará el libro La vida política de las casas.
En la recta final, el sábado a las 14:00 se podrá disfrutar de la conferencia Miradas y voces de la Literatura Infantil y Juvenil, mientras que a las 17:00 se conocerá el libro Gabriela Mistral en el marco del Ciclo EUDEM, y a las 19:00 cerrarán la jornada dos presentaciones: Salvate vos de Juan Carrá y Autorretratos de Marcelo Saraceno.
En la jornada final, el domingo a las 18:00 presentarán El secreto de Azucena de Gabriela Exilart y a las 19:00 cerrará la edición de la Feria con El habla de Borges. Las conferencias de 1949 a 1955 de Mariela Blanco.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión