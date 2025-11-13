Continúa desarrollándose en sus últimas jornadas la 20ª edición de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura, que podrá visitarse hasta el domingo de 14:00 a 20:00, en el Espacio Comunidad y Energía (Mendoza 2800). La entrada es libre y gratuita.

Organizada en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Fundación de la UNMDP y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, la Feria ofrece una amplia programación de actividades culturales, presentaciones de libros, charlas, conferencias y espacios de encuentro con autores y editoriales.

Desde la organización destacaron las actividades que restan hasta el domingo, comenzando por lo que será hoy a las 17:00 la presentación del libro De Borges al rock de Martín Pérez Calarco, mientras que a las 18:00 se presentará el best-seller Scaloni. biografía oficial de Diego Borinsky y a las 18:30 se brindará la conferencia El suicidio es prevenible y previsible.

Para mañana se anuncian dos propuestas: a las 16:00 se hará la presentación de la novela Brujas de la tierra de Germán Barrios, mientras que desde las 18:00 el Ciclo EUDEM presentará el libro La vida política de las casas.

En la recta final, el sábado a las 14:00 se podrá disfrutar de la conferencia Miradas y voces de la Literatura Infantil y Juvenil, mientras que a las 17:00 se conocerá el libro Gabriela Mistral en el marco del Ciclo EUDEM, y a las 19:00 cerrarán la jornada dos presentaciones: Salvate vos de Juan Carrá y Autorretratos de Marcelo Saraceno.

En la jornada final, el domingo a las 18:00 presentarán El secreto de Azucena de Gabriela Exilart y a las 19:00 cerrará la edición de la Feria con El habla de Borges. Las conferencias de 1949 a 1955 de Mariela Blanco.