La Secretaría de Desarrollo Social lleva adelante por segundo año consecutivo el programa Verano activo y saludable, que culminará esta semana en el Centro Gerontológico Vértiz (Vértiz 3920). Las últimas jornadas se realizarán mañana y el viernes a las 10:00, con actividades gratuitas abiertas a la comunidad.

Durante todo enero se llevaron adelante propuestas recreativas y de estimulación física y cognitiva destinadas principalmente a personas mayores, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer los vínculos comunitarios.

La última semana de encuentros incluirá mañana una clase de yogaterapia. El viernes, en el mismo horario, se desarrollará una jornada con juegos de mesa, tejo y un taller sobre los beneficios del Scrabble, un juego con efectos comprobados en el desarrollo y sostenimiento de las funciones cognitivas.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de 09:00 a 12:00, comunicándose al teléfono 489-4757.

Las acciones, coordinadas por la Dirección de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, forman parte de las políticas municipales orientadas a promover un envejecimiento activo y el fortalecimiento de la vida comunitaria en todas las etapas de la vida.

Una vez finalizada la temporada de verano, el Centro Gerontológico Vértiz y el espacio ubicado en Centro Gerontológico Brown (Brown 5234) retomarán su programación habitual de talleres, encuentros y actividades gratuitas para todas las edades. Para más información, se puede consultar en el sitio web oficial del Municipio.