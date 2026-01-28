Geriátricos: El lugar con mayor vulnerabilidad ante el Coronavirus

La Organización Mundial de la Salud dijo que una situación "profundamente preocupante" está saliendo a la luz respecto del impacto del Coronavirus en residencias para ancianos. Diego Bernardini, Médico Gerontólogo manifestó que "las personas que viven en estas instituciones son todavía aún mucho más