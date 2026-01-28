Ultimos días del programa “Verano Activo y Saludable” en el Centro Gerontológico Vértiz
Concluirá esta semana con actividades gratuitas mañana y el viernes, entre ellas yogaterapia y juegos cognitivos.
Concluirá esta semana con actividades gratuitas mañana y el viernes, entre ellas yogaterapia y juegos cognitivos.
Será el 12 y 13 de septiembre en el Hotel Sheraton.
El programa incluyó conferencias, mesas redondas y talleres que abordaron diversos temas. Los organizadores destacaron la buena participación.
La Organización Mundial de la Salud dijo que una situación "profundamente preocupante" está saliendo a la luz respecto del impacto del Coronavirus en residencias para ancianos. Diego Bernardini, Médico Gerontólogo manifestó que "las personas que viven en estas instituciones son todavía aún mucho más