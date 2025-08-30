El XXI Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, organizado por la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG), finalizó tras dos días de intensas actividades en el hotel Sheraton de Mar del Plata. Declarado de interés municipal, el evento reunió a más de 2000 profesionales, consolidándose como un espacio clave para la actualización profesional y el abordaje integral del envejecimiento.

Ads

Bajo el lema Puentes de saber para transformar las vejeces, el congreso contó con la participación de destacados profesionales, investigadores y especialistas de todo el país.

El programa incluyó conferencias, mesas redondas y talleres que abordaron temas como patologías frecuentes, envejecimiento saludable, oncogeriatría, cardiogeriatría, infectogeriatría, neurogeriatría, innovación tecnológica y financiamiento del sistema de salud. Además, durante el evento, 125 personas recibieron vacunas contra neumococo, gripe, COVID-19 y hepatitis B, reforzando el compromiso con la salud integral.

Ads

Puede interesarte

El presidente de la SAGG, Matías Manzotti, expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos, fue un congreso donde hubo un montón de conferencias, mesas redondas, talleres, intercambio de conocimientos, ideas, generación de redes, y como dice el lema del congreso, puentes del saber para el envejecimiento saludable. Se generaron muchos puentes y estoy muy satisfecho por este congreso que llevamos a cabo”.

Por su parte, el presidente gerontológico del congreso, Edgardo Di Virgilio, destacó que “el gran desafío que tenemos por delante es poder trabajar en equipo, dejando a un lado el individualismo, empezar a pensar a nivel colectivo. Me voy contento con la devolución de la gente, creo que hoy entre todos pusimos un granito de arena para construir en conjunto”.

Ads

La presidente del congreso, Graciana Alessandrini, agradeció la participación: “Ha venido muchísima gente. Les agradecemos a todos los que participaron a lo largo del año en las distintas propuestas, como el concurso de fotografía y el armado de las mesas. También agradecemos a los auspiciantes, que hicieron posible este gran congreso. Esperamos que estén disfrutando, que aprendan mucho y que compartan sus experiencias”.

Puede interesarte

Julio Nemerovsky, past presidente de la SAGG, añadió: “Estoy muy contento, realmente hemos alcanzado todas las expectativas que teníamos, y algunas incluso las hemos superado: la concurrencia y la participación. Además de tener muchos inscriptos, mucha gente participó en todas y cada una de las mesas. Realmente estamos muy satisfechos todos los que participamos de la organización”.

Los asistentes, provenientes de diversas regiones del país, como una enfermera de Tandil y un grupo de profesionales de Entre Ríos, destacaron el valor del conocimiento adquirido y la riqueza de las charlas. Estudiantes de terapia ocupacional resumieron su experiencia como “muy enriquecedora” y subrayaron la importancia de “cuidar a los adultos mayores”. Durante el congreso, se entregaron dos premios a la trayectoria: el premio en Gerontología a Eduardo Schmunis y el premio Geriátrico a Estela Altalef, en reconocimiento a sus valiosos aportes al campo.