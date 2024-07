Las experiencias en un Juego Olímpico son únicas. Algunos deportistas tienen que esperar toda una vida para hacerlas realidad, pero el marplatense Ulises Saravia con sólo 18 años tendrá la oportunidad de competir en París 2024 haciendo su primera aparición en el contexto olímpico.

A poco más de una semana de estar en competencia, el nadador marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre todo lo que fue atravesando en este tiempo: "fue grandiosa la noticia por la universalidad y clasificarme a mis primeros juegos. En el último torneo quedé a 20 centésimas de la Marca A, pero por porcentaje y puntaje FINA estaré. Fui a dejarlo todo en el último selectivo y cuando no me salió la marca, había dado por sentado que no iba. Estaba Santiago Grassi, un gran nadador, que tenía grandes posibilidades de ir. Con Marca "B" sólo va el mejor y si él lograba un tiempo deseado dos días después que yo, iba él", aclaró sobre esos días de incertidumbre.

La confirmación de la plaza lo llevó a intensificar el tramo de preparación que, además, es muy corto: “Pasamos de un día para el otro a entrenar muy fuerte y muy motivados, sin cambiar mucho lo que me dio resultados en estos últimos ciclos. Ahora faltan 11 días para que compita y no hay nada para cambiar. Cuando queden 8, comenzaré la descarga y empezaré a entrenar más suave para llegar tranquilo al torneo”.

Agostina Hein junto a Macarena Ceballos son las otras dos nadadoras argentinas clasificadas y la primera de ellas se sumó al grupo de trabajo que integra Ulises y donde también está Guido Buscaglia que quedó muy cerca de la clasificación también: “es el mejor grupo en el que estuve, no sólo por los resultados, sino que todos tiran para adelante y van por el mismo objetivo".

Está realmente cerca de esta particular experiencia, pero no quiere pensar demasiado en lo que va a pasar, sino que está concentrado en lo que puede ser la competencia: "Veo fotos de la inauguración, la piscina y se ve todo increíble. Será un marco bárbaro pero no pienso demasiado. Principalmente lo que quiero es estar ahí para que me sume para los próximos juegos, aprender, ver lo que es un Juego Olímpico y no llegar inexperimentado a Los Ángeles 2028, me ayudará muchísimo la mentalidad y como encarar la carrera. El objetivo será bajar mi tiempo, sería un orgullo tirar el récord argentino representando a la Selección. Si logro bajar medio segundo, podría meterme a una semifinal que es estar entre los 16 mejores del mundo; sería bárbaro. Si no lo logro, aprender será lo más importante”.

La otra gran oportunidad que tendrá, es vivir dentro de la Villa Olímpica, algo que también pasa a ser un momento soñado porque te podes cruzar con los mejores exponentes del deporte mundial: “El 24 de julio ya estoy viajando, con Agostina vamos a la Villa Olímpica y mi entrenador, Federico Diez Andersen no van a villa, se van a quedar cerca para acompañarme el día de la competencia. Imagino que eso será muy lindo, durarán pocos días pero no me lo voy a olvidar en toda mi vida. Me puedo llegar a cruzar con Julián Álvarez por ejemplo si se puede, me saco foto. Del 29 al 5 de agosto me quedo una semana, quiero recorrer algo de la ciudad, conocer la Villa y si puedo, ir a ver algunos otros deportes”, concluyó Saravia.

Con la naturalidad que vive todos los grandes eventos en los que ha participado, Ulises espera vivir un momento excepcional, pero de pleno aprendizaje. A los 18 años presenciar desde adentro un Juego Olímpico es un sueño hecho realidad, pero no se quedará sólo con la oportunidad, sino que tratará de sacarle el mayor provecho posible.