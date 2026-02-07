El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó que Estados Unidos propuso organizar nuevas reuniones entre delegaciones de Ucrania y Rusia la próxima semana, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra antes de junio.

Según explicó, la administración del presidente estadounidense Donald Trump busca acelerar las negociaciones tras mediar recientemente en conversaciones realizadas en Abu Dabi, aunque todavía no se logró consenso sobre el conflicto territorial que mantiene ocupada cerca del 20% del territorio ucraniano.

“Estados Unidos ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores -Ucrania y Rusia- se reúnan en Estados Unidos, probablemente en Miami, dentro de una semana”, declaró Zelensky. “Dicen que quieren tener todo listo para junio”, añadió.

El mandatario reiteró su rechazo a cualquier acuerdo alcanzado sin la participación de Kiev. En ese sentido, afirmó que no tolerará que Washington y Moscú negocien a espaldas de Ucrania, especialmente si esas decisiones afectan la soberanía nacional.

Zelensky señaló además que no existe un entendimiento sobre el control de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Rusia desde 2022, uno de los puntos más sensibles de la negociación.

En otro orden, el presidente ucraniano denunció un ataque masivo lanzado por Rusia contra la infraestructura energética del país durante la noche del viernes. “Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos se usaron en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución”, afirmó en su cuenta de Telegram.

Indicó que se registraron daños en varias regiones, entre ellas Volonia, Ivano-Frankovsk, Leópolis, Rivne, Kiev, Kharkov y Vínnitsia. En Rivne resultó afectado un bloque de apartamentos y en la ciudad de Ladizhin un edificio administrativo fue impactado por drones.

“En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso”, señaló Zelensky, quien remarcó que las defensas aéreas continúan activas.

El mandatario sostuvo que los bombardeos se producen en pleno invierno, con temperaturas de hasta -6 grados, y acusó a Moscú de utilizar el clima como herramienta de presión. “Todos los días Rusia podría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques”, expresó.

Finalmente, Zelensky solicitó mayor apoyo militar a sus socios internacionales. “Necesitamos misiles para los Patriot, NASAMS y otros sistemas”, dijo, y agradeció a los países que continúan respaldando a Ucrania.

Fuente: con información de Infobae