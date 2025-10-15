En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar E. Alende" de Mar del Plata anuncia una importante Semana de concientización y control gineco-mamario, publico y gratuito, sin turno previo, bajo el lema #TusMamasImportan.

La actividad se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre, en el horario de 9 a 11:30 horas, y se desarrollará en el Consultorio de Ginecología de la Planta Baja del HIGA. El objetivo principal es facilitar el acceso a la consulta médica para la detección temprana de esta enfermedad, la más frecuente en la mujer a nivel mundial y en Argentina.

La Importancia de la Prevención y el Diagnóstico Precoz

El cáncer de mama es una enfermedad con una alta prevalencia, pero con un alto índice de curación si se detecta a tiempo. La concientización y los controles anuales son pilares fundamentales en la lucha contra esta patología.

El Dr. Pablo Alberto García, ginecólogo, mastólogo y jefe del servicio de Ginecología del HIGA, enfatizó la necesidad de la consulta y el chequeo periódico. El especialista remarcó la diferencia que marca un diagnóstico oportuno:

"En Argentina, hay 20 mil casos de cáncer de mama por año y 7 mil mujeres fallecen por la enfermedad. Por lo tanto, hablamos de una enfermedad muy prevalente y de la necesidad de generar difusión. Hay distintas formas de diagnosticarlo y cuanto más precoz sea el diagnóstico, el tratamiento es menos agresivo y las posibilidades de curación son más altas”.

Las chances de curación superan el 90% cuando el cáncer se diagnostica en sus etapas iniciales. Por ello, la recomendación principal es que todas las personas (incluidos los hombres, aunque en menor medida) conozcan sus propias mamas, realicen el autoexamen y consulten a su médico de confianza una vez al año para el examen mamario y los estudios complementarios que correspondan.

Se invita a toda la comunidad a sumarse esta iniciativa del HIGA, especialmente a aquellas personas que no cuentan con cobertura de obra social, para priorizar su salud y realizar el control gineco-mamario.