La cita en Washington marcó un tono muy distinto al de febrero, cuando Trump había cuestionado públicamente a Zelenski. Esta vez, el mandatario ucraniano fue recibido con elogios y un gesto de unidad por parte de líderes como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen y Keir Starmer, quienes destacaron la necesidad de un acuerdo duradero que evite futuras agresiones rusas.

Los europeos celebraron la apertura de Trump a acompañar un esquema de garantías de seguridad “similares a las de la OTAN” para Ucrania, idea que también fue considerada aceptable por Moscú, según su enviado especial. Macron calificó la iniciativa como clave no solo para Kiev sino para “la seguridad de todo el continente europeo”.

Pese al clima de optimismo, persisten los nudos centrales: la exigencia rusa de anexar partes del Donbás, el futuro del ejército ucraniano y el alcance real de las garantías internacionales. Trump admitió que la negociación es más compleja de lo que había prometido en campaña, pero se mostró confiado en que “en una o dos semanas” podría saberse si habrá un alto al fuego.

Zelenski agradeció el respaldo recibido y evitó pronunciarse sobre posibles concesiones territoriales: “Ese será un tema entre Putin y yo”, señaló. Mientras tanto, los ataques rusos continúan golpeando ciudades como Járkov, donde se reportaron nuevas víctimas civiles.

La posibilidad de una reunión trilateral entre Trump, Zelenski y Putin, con participación de líderes europeos, quedó sobre la mesa. Para Macron, esa es “la única manera de encontrar una salida” al conflicto que ya lleva más de tres años y medio de guerra.

Fuente: AP