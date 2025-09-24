El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este martes que Ucrania puede recuperar “todo su territorio original” perdido ante Rusia si cuenta con el apoyo financiero y militar de la Unión Europea y, en particular, de la OTAN.

El giro en su postura se conoció luego de su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Hasta ahora, Trump había sostenido que Kiev debía hacer concesiones territoriales para alcanzar la paz. Su cambio de discurso representa un espaldarazo clave para Zelensky, que desde el inicio de la guerra reclama mayor presión internacional sobre Moscú para forzar la retirada de las tropas rusas.

“Con tiempo, paciencia y apoyo de Europa, Ucrania está en condiciones de recuperar todo lo que perdió”, escribió Trump en sus redes sociales tras la reunión. El mandatario incluso alentó a los países de la Alianza Atlántica a derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo.

Zelensky celebró el gesto y aseguró que la nueva posición estadounidense lo alinea con las aspiraciones de Kiev: “Trump es, por sí mismo, un factor de cambio”. También insistió en la necesidad de que Europa reduzca aún más las importaciones de petróleo y gas ruso, una medida que, dijo, debilitaría a Moscú en el campo de batalla.

La Casa Blanca ya había intentado mediar en un acuerdo directo entre Zelensky y Vladimir Putin, aunque el líder ruso nunca mostró disposición al diálogo. En paralelo, los ataques rusos continúan: este martes misiles y drones impactaron en la región ucraniana de Odesa, mientras Moscú denunció el derribo de tres decenas de drones lanzados hacia su territorio.

El nuevo posicionamiento de Trump se da en un contexto de creciente tensión internacional, donde tanto Estados Unidos como la Unión Europea evalúan endurecer sanciones y restricciones energéticas contra Rusia, en un intento de frenar la guerra que lleva más de tres años y ha provocado miles de víctimas civiles.

Fuente: AP