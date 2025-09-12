Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk
El presidente de Estados Unidos dijo que el sospechoso fue entregado por alguien “muy cercano” y que espera que el tirador “reciba la pena de muerte”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presunto asesino del activista de ultraderecha Charlie Kirk fue detenido. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, sostuvo.
Según declaró el mandatario en una entrevista con Fox News, alguien “muy cercano” al sospechoso lo entregó.
Trump dijo que un pastor involucrado en las fuerzas del orden supuestamente reconoció al tirador.
Luego el mandatario abogó por la pena de muerte para el tirador: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo... Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto".
Cuando periodistas le preguntaron cómo se podía “arreglar el país” y poner fin a la fuerte división política, Trump fue contundente: “no me importa en lo más mínimo”.
“Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera”, afirmó Trump. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”, continuó.
Fuente: TN
