Siete novedades llegan esta semana a los cines, con Tron: Ares como la más atractiva, pero también con Dwayne “La Roca” Johnson intentándolo en el drama con La máquina y Natalia Oreiro en un nuevo protagónico con La noche sin mí. Conocé todas las novedades de la semana, que se podrán disfrutar desde este jueves en las salas de Mar del Plata.

Tron: Ares de Joachim Rønning, con Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters.

-Cuando en los 80’s se estrenó la primera entrega, fue una sorpresa por sus aspectos técnicos y por su mirada sobre la tecnología, pero no fue un gran éxito. Con el paso del tiempo, Disney intentó construir una franquicia, aunque la segunda parte -estrenada en 2010- tampoco funcionó. Ahor llega esta tercera parte, centrada en la figura de un programa sofisticado que es enviado a una misión del mundo digital al real.

La máquina: The smashing machine de Ben Safdie, con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten.

-El habitual héroe de acción y aventuras “La Roca” se prueba como actor dramático en este film que sigue la historia del luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC. Ben Safdie (Diamantes en bruto) lleva las riendas tras las cámaras para contar el camino de ascenso y caída, y registrar el detrás de escena del brutal mundo de las artes marciales mixtas.

Natalia Oreiro vuelve al drama con “La noche sin mí”.

La noche sin mí de María Laura Berch y Laura Chiabrando, con Natalia Oreiro, Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando.

-Natalia Oreiro, recientemente vista en cines en La mujer de la fila, sigue vinculada con el drama en este relato donde interpreta a una mujer que atraviesa un momento de revelación, y tendrá que sostener su lugar dentro de la estructura familiar, aunque ya nada es igual a como era en un comienzo.

La hermanastra fea de Emilie Blichfeldt, con Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss.

-Esta película noruega combina comedia y terror, en una reversión algo retorcida del clásico cuento de Cenicienta. En un reino donde la belleza es uno de los principales bienes que cuentan las personas, la protagonista, Elvira, hará todo lo posible para capturar la atención del príncipe, mientras mantiene una terrible disputa con su bella hermanastra.

Lágrimas de fuego de Gabriel Grieco, con Fabiana Cantilo, Gastón Pauls, Inés Estévez.

-En este drama, una mujer pasa cuatro años internada en una clínica psiquiátrica, pero cuando es dada de alta una perimetral le impide ver a su hija. El film seguiría su camino para intentar resolver su pasado, vencer sus miedos e intentar recuperar el vínculo con su hija.

“Angelo en el bosque mágico”, film francés que se estrena en cines.

Angelo en el bosque mágico de Alexis Ducord y Vincent Paronnaud, con las voces de Yolande Moreau, Philippe Katerine, José García.

-La dupla de directores franceses Alexis Ducord y Vincent Paronnaud regresa con este film animado en el que un niño de 10 años, aspirante a explorador, es olvidado por sus padres durante una visita a su abuela y debe atravesar el bosque, habitado por criaturas extrañas y maravillosas.

Dora: aventuras mágicas en el reino de las sirenas de Don Kim y J. Meeka Stuart.

-El film está integrado por cuatro nuevos episodios de esta serie en la que la protagonista Dora y su amigo, el mono Botas, se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua.