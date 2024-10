Nadie podía esperar que un equipo con sólo 3 fichas mayores, pudiera terminar ganando ante el dueño de casa en un certamen internacional. Pero el Peñarol de los milagros que forjó Laginestra durante la temporada anterior, sigue vivo. Esta noche, rompió todos los pronósticos y venció a Regatas por 72 a 70 en la última pelota del partido y llega al sábado con chances de pelear arriba en el Interligas.

Ignacio Bednarek ante la ausencia de fichas internas, está sacandole oro a los minutos que tiene en cancha y no sólo anotó el doble de la victoria, sino que además terminó con 18 puntos y 5 rebotes. Otro gran partido de Facundo Tolosa con 16 unidades (4 de 4 en triples) y de los dos bases. Víctor Fernández con 12 tantos, 5 rebotes, 9 asistencias y 2 recuperos; mientras que Lucas Andujar sumó 10 puntos y 8 tableros.

Los marplatenses empezaron marcando la diferencia con efectividad en el tiro a distancia donde Tolosa estaba realmente encendido. Sin embargo, los locales sabían que podían destacarse en la pintura y ahí Myles Carter estaba haciendo una buena tarea (8 unidades). Sacó 6 promediando el primer cuarto (16-10) pero no lo pudo sostener y el “fantasma” lo cerró mejor para una distancia mínima (20-18).

Los bases le empezaron a dar puntos a Laginestra y ambos se encargaron de llevar al equipo marplatenses desde la desventaja a la ventaja mínima. El partido era parejo pero mientras los marplatenses castigaban a distancia, los locales iban hacia la pintura para lastimar a los jóvenes internos. Las opciones que empezó a mostrar eran importantes porque Chiaraviglio y Bednarek en el aro rival también aportaban lo suyo. Fue un gran segundo cuarto para irse al descanso arriba 38-32 con un triple de Fernández sobre el cierre (10 puntos).

Wallace camino al aro rival. (Foto: Prensa Regatas)

El reinicio del juego tuvo otra vez a los de Mar del Plata como protagonistas. Los triples de Tolosa seguían cayendo y Bednarek no cesaba su trabajo en la zona pintada. Sacó una máxima de 8 y dejaba incrédulos a los espectadores correntinos. De la manos de los extranjeros y Ramírez Barrios en la pintura, el “remero” se recuperó para ponerse a sólo un punto obligando a Laginestra a pedir minuto. La respuesta siempre estaba a flor de piel y por eso, se fueron al último cuarto con otro triunfo parcial 56-50.

Era el momento de la verdad en el partido y empezaron a entrar todos los triples para Regatas que no habían ingresado en el resto de la noche. Peñarol estaba en partido gracias a un gran esfuerzo y siguió peleando. Los correntinos no podían doblegar al “Milrayitas”. Wallace a un minuto del final puso en ventaja a los suyos y le tiró toda la presión al rival. Llegaron igualados en 70 a la última pelota y luego de desperdiciarla el equipo de Calvi, tuvo el cierre la visita. Una corrida de Víctor Fernández buscó a Bednarek que merecía tener la última. El pivot no falló y fue triunfo 72-70. Memorable triunfo aún con las condiciones con las que jugó.

Ahora abrió otro panorama en el torneo, porque todavía está en carrera y deberá ganar el próximo sábado desde las 19 cuando se enfrente con Uniao Corinthians esperando que suceda el milagro y pueda pelear lo más arriba posible el torneo.