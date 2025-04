Fue una noche extraña la del Hotel Provincial. Un fallo de KO por un cabezazo y la derrota del invicto local fueron los protagonistas de los dos combates por título Internacional AMB Cono Sur que habría en juego y que eran los grandes atractivos.

La pelea de Ruben “Siru” Acosta ante el paraguayo radicado en Mar del Plata Gustavo Domínguez Chamorro era de las mas esperadas de la noche, pero no terminó de buena manera.

Fueron sólo 2 rounds donde hubo un poco de estudio por parte de ambos y algunos pocos cruces donde trataron de hacer su negocio en base a la potencia. Cuando estaba por terminar el segundo asalto Acosta fue a tirar un golpe y Chamorro agachó su cabeza. Se chocaron ambos, no hubo golpe, pero Dominguez se levantó notablemente sentido. El árbitro paró la pelea porque no podía estar en pie y decretó el KO.

Unos segundos después empezarían los reclamos. Acosta tenía un hilo de sangre cayendo de la parte superior de su cabeza y Chamorro cruzó todo el ring para reclamar que fue un cabezazo y la definición no era KO.

Fueron inútiles todas las quejas airadas tanto a su rival como a las autoridades que estaban como veedores por el cinturón que estaba en juego. Mientras todos discutían, “Siru“ celebraba con el cinturón de campeón.

Luego, en redes sociales el paraguayo mostró el video de la transmisión: “todo arreglado, una vergüenza“, denunció.

Luego llegaría el turno del, hasta entonces invicto, Santiago “El Potro“ Sánchez que tenía su primera oportunidad de ser campeón y en casa. Sin embargo, Ramiro Escobar hizo un buen combate, supo como anular al marplatense y se terminó llevando la victoria en las tarjetas: los tres jueces dieron 77-75.

A lo largo del combate el pupilo de Imperio Box nunca estuvo cómodo, tuvo momentos donde emparejó y pudo atacar con más precisión pero se lo notó sin herramientas para doblegar a su rival. La velocidad en el contragolpe y la presición de las manos del de General Roca hicieron que la pelea le quedará lejos a Sánchez a no ser que apareciera una mano milagrosa. Eso no pasó y, como ante Ulibarre a fin de año pasado, parece no haber desplegado su potencial en una noche muy importante.

La consecuencia fue perder el invicto y además, el cinturón Internacional Cono Sur que se fue para el sur merecidamente.

El gran triunfador de la noche con todas las de la ley fue Emanuel Pérez. El balcarceño le ganó de punta a punta a Martín Rivero que recibió una cuenta de protección en el segundo asalto luego de una andana de golpes. El rival recibió mucho castigo pero Pérez una vez que hizo la diferencia se encargó de cuidarla con movimiento de piernas y contragolpes muy veloces. Recibió algunos golpes pero evidentemente sin demasiada fuerza.

Las tarjetas fueron contundentes en favor del pupilo de Rambla Box por 40-36, 39-36 y 40-35 para darle el cuarto triunfo profesional en igual cantidad de peleas a Ema Pérez.

Una noche extraña, que terminó envuelta en una polémica que quizás haya sido innecesaria y en un invicto que cayó para la ciudad.