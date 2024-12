Un intenso año de boxeo amateur y profesional para Mar del Plata, merecía tener un cierre acorde. Este sábado 14 de diciembre, en el Hotel Provincial se desarrollará una velada con triple fondo profesional e interesantes condimentos.

El evento que comenzará por la tarde con exhibiciones y luego tendrá, en medio del cronograma de 14 peleas amateurs, las presentaciones profesionales, presenta distintos escenarios para jóvenes promesas del boxeo de la ciudad.

El primero que saldrá a escena es el debutante Mauro González que es pupilo de Rubén “Siru” Acosta en el gimnasio Rambla Box y tratará de mostrar sus particulares cualidades. Dentro de la categoría Medio Pesado, con 1.93 metros de altura, será interesante verlo por primera vez sin cabezal enfrentando a Federico Pérez a la distancia de 4 rounds.

Después será momento del balcarceño radicado en Mar del Plata, Emanuel Pérez. que luego de dos triunfos en su carrera profesional, tendrá que enfrentar a cuatro rounds al cordobés Walter Blanco completando el combo de púgiles de Rambla Box.

El gran fondo lo protagonizará Santiago “El Potro” Sánchez que viene un rápido KO en el Club San José a los 2 segundos de iniciado el combate ante Mauro Barrios para sumar su quinta victoria al hilo. Ahora querrá defender el invicto ante el bahiense Javier Ulibarre que tiene mucha más experiencia, pero un récord negativo de 11 victorias y 16 derrotas, además de un 1 empate.

La actividad, con un largo cronograma de combates amateurs, se iniciará a las 19 horas para dar lugar aproximadamente a las 21 horas al inicio de las tres peleas rentadas de la noche, antes de otras 7 presentaciones amateurs para cerrar la última velada del año en el plano local.

CRONOGRAMA - SÁBADO 14 DE DICIEMBRE - HOTEL PROVINCIAL

RODRIGO GUTIERRES (Gallos Team) VS MARIO GOMEZ (Pampa Box)

STEFANIA CARMONO (Monkey Box) VS AILEN ACOSTA (Villalobo Box)

MÁXIMO DECIMA (Monkey Box) VS DYLAN LUDUEÑA (Gim Maldonado)

MARCELO ALBORNOZ (Rambla Box) VS ALVARO KNUDSEN (Bristol Box)

IGNACIO GIMEZ (Maravilla Sosa) VS AXEL BARRIOS (La Roca Box)

FRANCO ACOSTA (Rambla Box) VS AXEL STANLEY (Navarrete Gym)

VALENTIN SUAREZ (Rambla Box) VS CRISTIAN LEIVA (Mitre Box)

PELEAS PROFESIONALES

CATEGORÍA PLUMA - 10 ROUNDS

SANTIAGO SANCHEZ (5-0, 3 KO) VS JAVIER ULIBARRE (Bahía Blanca - 11-16-1)

CATEGORÍA MEDIO PESADO - 4 ROUNDS

MAURO GONZALEZ (Rambla Box - Debut) VS FEDERICO NAHUEL PEREZ (Bs As - 0-4)

CATEGORÍA SUPER GALLO - 4 ROUNDS

EMANUEL PEREZ (Rambla Box - 2-0) VS WALTER BLANCO (Córdoba - 0-3)

MÁS PELEAS AMATEURS

TADEO BOLONTI (Maravilla Sosa) VS FRANCISCO SATALA (Monkey Box)

JONATHAN MONZON SALAMANCA (Maravilla Sosa) VS SANTIAGO QUINTERO (Villalobo Box)

KEVIN TECHERA (Rambla Box) VS JOEL HAIK (Pampa Box)

DIEGO GALVAN (Maravilla Sosa) VS NAHUEL LUDUEÑA (Maldonado)

FRANCO ROCHA (Rocha Box) VS RAMIRO GOLISCIANO (Villalobo Box)

ISMAEL BARRIOS (La Roca Gym) VS ALEXIS CAVIGLIA (Alvarado)

NICOLAS AMAYA (Monkey Box) VS DIEGO MIRANOVICH (Maravilla Sosa)