Los cantautores locales Soy Sofía, Llullo y León Sánchez se presentarán este sábado 25 desde las 20:00 en El Insti (Chacabuco 3639) para ofrecer un show en el que fusionarán sus discografías en formatos variados, combinando intimidad y energía.

Soy Sofía, cuya discografía oscila entre el indie, el folk y el rock, explora temas como haber sido criada entre arena y sal, entre la ciudad y la naturaleza, y entre la música y el amor. Su último álbum, La risa de la vida, refleja vivencias viajeras con un ritmo tropical. En esta ocasión se presentará en formato dúo junto al guitarrista Facundo Caracotche.

Por su parte, Llullo es el proyecto solista de Lucas Llull, nacido del cruce entre el folklore argentino, el rock nacional y la canción de autor contemporánea. Inspirado en figuras como Charly García, Jorge Drexler y Lisandro Aristimuño, construye un universo sonoro que transita de lo íntimo a lo expansivo. Actualmente en producción de su primer disco, el artista actuará en formato banda.

Finalmente, el León Sánchez Trío es una agrupación enérgica de la ciudad, que recorre el camino de la canción pop-rock. En sus conciertos, exploran la variada discografía de León Sánchez, cantante y guitarrista del proyecto. Para esta velada, estrenarán temas de su nueva banda, Sombra Club, acompañados por Estanislao Cettour en bajo y Julián Quinteros en batería.

