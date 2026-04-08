Tres marplatenses integrarán la Global Sumud Flotilla, una misión internacional de carácter humanitario que tiene como objetivo romper el bloqueo sobre Gaza y visibilizar la situación que atraviesa el pueblo palestino.

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Se trata de la abogada Victoria Pi de la Serra, el médico internacionalista Carlos Trotta -miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)- y el periodista, investigador y docente Lautaro Rivara, quienes participarán de esta iniciativa junto a profesionales de distintas partes del mundo.

Según explicó Pi de la Serra, la decisión de sumarse a la flotilla se inscribe en un trabajo sostenido en torno a la causa palestina. “Hace muchos años venimos trabajando en la visibilización de la causa palestina y siguiendo el trabajo de la Flotilla de la Libertad”, señaló. En ese sentido, destacó que la misión busca no solo brindar asistencia, sino también dar testimonio frente a “un cerco mediático muy grande que impide describir la realidad de lo que sucede en Palestina”.

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En el contexto actual, atravesado por un cese al fuego provisorio, la flotilla mantiene como objetivo central facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. En caso de arribar al territorio, se prevé la participación de profesionales en áreas como salud, educación y reconstrucción. “La idea es asistir en la cuestión sanitaria, con alimentos y medicamentos, pero también en la recuperación de la educación para los niños”, detalló.

La abogada subrayó que quienes integran la misión son conscientes de los riesgos. “Los riesgos son múltiples e imprevisibles”, afirmó, al recordar que en experiencias anteriores embarcaciones fueron interceptadas y sus tripulantes detenidos. No obstante, remarcó el carácter no violento de la iniciativa: “Esto no nos detiene, sobre todo entendiendo que el pueblo palestino sufre cosas muchísimo peores de manera cotidiana”.

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Asimismo, puso en valor el rol de la comunidad científica y académica en este tipo de contextos, tanto en el aporte técnico como en la construcción de conocimiento. “Tenemos muchísimos aportes desde el análisis sanitario hasta el derecho internacional, pero también la tarea de registrar y construir un relato que refleje la realidad”, indicó.

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Más allá de las dificultades operativas, Pi de la Serra destacó que el principal impacto de la flotilla radica en su capacidad de instalar el tema en la agenda internacional. “El impacto que buscamos es volver a poner como una agenda prioritaria lo que sucede en Palestina”, sostuvo.

Finalmente, definió su participación como un acto de compromiso colectivo. “Creo que es un testimonio de compromiso, de solidaridad y de humanidad”, expresó, al tiempo que llamó a “romper con la indiferencia y volver a construir redes comunitarias”.

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Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar