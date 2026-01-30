Alrededor de las 3 de la mañana efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas preventivas cuando observaron a tres sujetos masculinos trasladando y empujando una moto en la intersección de Guerrico y Ortiz de Zárate.

Al advertir la presencia policial, los individuos abandonaron el rodado y escaparon a pie por calle Guanahani en dirección a Diagonal San Antonio. Tras un breve seguimiento, el personal logró interceptarlos en Guerrico y Guanahani.

Al verificar los datos del motovehículo a través del sistema informático, se constató que la moto tenía pedido de secuestro activo desde el 3 de diciembre de 2025, solicitado por la Delegación Departamental de Drogas Ilícitas. Se trata de una Hero Xpulse 200 cc, color blanca, que fue secuestrada de manera legal.

Los tres aprehendidos, de 19, 20 y 23 años, todos residentes de Mar del Plata, quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del Leandro Arévalo, quien dispuso la aprehensión por el delito de encubrimiento y su traslado a sede judicial.

