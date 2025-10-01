En horas de la madrugada, efectivos de la Subcomisaría Casino aprehendieron a tres sujetos que estaban realizando graffitis sobre las persianas metálicas de distintos locales comerciales ubicados en Entre Ríos, entre la Peatonal San Martín y Rivadavia.

Los detenidos, de 34, 31 y 30 años, fueron sorprendidos en plena acción y al momento del procedimiento se les secuestraron 23 boquillas de pintura en aerosol: ocho de color naranja, cuatro negras, siete blancas, tres de amarillo oscuro y una de amarillo claro.

Intervino en el caso el fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de daño, aunque sin aplicar medidas restrictivas de libertad.

El hecho generó malestar entre comerciantes que en reiteradas oportunidades denunciaron situaciones similares en el microcentro marplatense.

