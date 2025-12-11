Tres detenidos, el secuestro de armas de fuego y drogas fue el resultado de allanamientos realizados en diversos puntos de Mar del Plata, en el marco de una investigación que incluía diferentes ilícitos, entre ellos el robo de un automóvil y situaciones de amenazas en la vía pública.

Las investigaciones se iniciaron tras denuncias de diferentes víctimas. El Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava y otras dependencias realizaron tareas de campo y cotejo de archivos fílmicos, logrando establecer la identidad de los imputados y solicitar las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N°6.

Los procedimientos se llevaron a cabo en un inmueble de Guiraldes al 9000, una vivienda en Intendente Eduardo Peralta Ramos entre Mario Bravo y Benito Lynch, y un domicilio en calle 28 entre 3 y 5 de Estación Chapadmalal.

Participaron personal del GTO de las comisarías 16ª, 8ª, 5ª y 11ª, junto al grupo de irrupción GAD y el grupo de contención de Caballería. Como resultado, fueron imputados tres hombres de 40, 18 y 29 años, este último con pedido de captura activa.

En los allanamientos se secuestraron una carabina calibre 22 con munición en recámara sin documentación ni número de serie visible, herramientas varias y ruedas de auxilio sustraídas a víctimas, prendas de vestir utilizadas en ilícitos, un envoltorio con 20 gramos de clorhidrato de cocaína, un vehículo Peugeot Partner, una escopeta calibre 16 de dos caños con número de serie ilegible, municiones de distintos calibres y un celular.

El fiscal Joaquín Moran avaló los secuestros y dispuso las medidas correspondientes. Respecto al imputado de 29 años, se ordenó la comunicación al Juzgado de Ejecución Penal, que dispuso su libertad por aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense. Mientras que el joven de 18 años fue remitido a la Unidad Penal N°44 de Batán.