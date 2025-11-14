La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar Del Plata, perteneciente a la Policía Federal Argentina, llevó adelante una serie de procedimientos que culminaron con la detención de tres hombres mayores de edad dedicados a la venta de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Durante tareas de prevención nocturna, los efectivos realizaron un primer operativo en la zona norte, donde identificaron a dos individuos que permanecían dentro de un vehículo.

Tras la requisa, se secuestraron más de 50 dosis de cocaína listas para su comercialización, dinero en efectivo, un teléfono celular y el automóvil. Por disposición de la fiscal Daniela Ledesma, titular de la UFI de Estupefacientes de Mar del Plata, ambos ocupantes quedaron detenidos y fueron trasladados a la sede de la DUOF.

Minutos más tarde, en el marco del mismo despliegue preventivo, se efectuó una segunda intervención en inmediaciones de Plaza Mitre. Allí, los uniformados identificaron a un hombre que, al ser requisado, tenía en su poder varios envoltorios con cogollos de marihuana fraccionados para la venta y un teléfono celular.

Los tres detenidos, junto con el vehículo y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la magistrada interviniente y trasladados a la base de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata para continuar con las actuaciones de rigor.

