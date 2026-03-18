Tres personas fueron aprehendidas en Mar del Plata luego de un intento de robo de un automóvil que derivó en una persecución policial. El hecho ocurrió en la zona de la calle Chapeaurouge al 4500, donde un hombre de 45 años denunció que tres sujetos a bordo de una motocicleta intentaron sustraerle su vehículo utilizando un arma de fuego que no fue secuestrada.

Ads

Puede interesarte

A partir del llamado al 911 y con las características aportadas, personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) junto al Comando de Patrullas logró localizar a los sospechosos, iniciando una persecución que se extendió por distintas arterias hasta la intersección de San Juan y 25 de Mayo. Allí, los ocupantes de la moto cayeron tras una maniobra fallida e intentaron escapar a pie.

Como resultado del operativo, un hombre de 24 años fue reducido en el lugar junto al rodado, mientras que otros dos jóvenes fueron interceptados en distintos puntos de la ciudad: uno en 3 de Febrero al 4000 y otro en avenida Luro al 4000. Inicialmente, uno de ellos había sido identificado como menor, pero luego se constató que tenía 18 años y había brindado una identidad falsa.

Ads

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Bajaj Dominar 400 con pedido de secuestro activo por robo del 17 de marzo, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos y dólares. Intervienen la UFIJE de Menores y la Fiscalía de Flagrancia, que recaratuló la causa como “robo triplemente agravado”, y dispuso las actuaciones correspondientes.

Ads