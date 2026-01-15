Tres personas fueron aprehendidas por su presunta participación en un robo ocurrido en un complejo de cabañas de Mar del Plata, luego de una denuncia radicada por una turista que se encontraba alojada en la ciudad.

El episodio fue denunciado el 11 de enero por una mujer de 35 años, oriunda de Tucumán, quien informó que le sustrajeron dispositivos electrónicos de la cabaña en la que se hospedaba, ubicada en el barrio El Marquesado. Entre los elementos robados se encontraban dos notebooks y auriculares AirPods.

A partir de tareas investigativas, en la tarde del 14 de enero, personal del Destacamento El Marquesado, con colaboración de la UTOI, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Fragata Halcón al 3900, en el barrio Parque Independencia.

Como resultado de la diligencia judicial, se procedió a la aprehensión de una mujer de 44 años y dos hombres de 21 y 18 años, todos domiciliados en el lugar allanado. Además, se secuestró una importante cantidad de elementos de interés para la investigación.

Intervino la UFIJE N° 1, a cargo de la Dra. Florencia Salas, quien dispuso notificar a los implicados de la formación de causa por el delito de Encubrimiento Agravado por Habitualidad y ordenó el traslado de los detenidos a las Unidades Penales N° 44 y N° 50, respectivamente.

