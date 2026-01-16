En la madrugada de este jueves, tres jóvenes fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad luego de agredir a efectivos policiales durante un procedimiento realizado en el barrio Santa Rosa de Lima, en Mar del Plata.

El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas fue comisionado a la intersección de Rawson y Ciudad del Rosario tras un llamado que alertaba por un vehículo presuntamente abandonado. Al arribar, los efectivos observaron un auto blanco que se retiraba del lugar con las luces apagadas, por lo que iniciaron un seguimiento.

La interceptación se concretó en Gascón entre Esperanto y Madariaga, donde se ordenó el descenso de los ocupantes del rodado. En ese momento, los tres hombres —dos de 19 años y uno de 18— adoptaron una actitud hostil, agrediendo a los policías con golpes en el rostro y en una mano. Según se informó, uno de los aprehendidos llevaba colocada una tobillera electrónica por arresto domiciliario.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron debajo del asiento delantero derecho una réplica de arma de fuego tipo pistola, marca Bersa Thunder Pro, accionada por CO₂, con cola disparadora metálica y empuñadura envuelta con cinta aisladora, la cual fue secuestrada. Además, se incautaron tres teléfonos celulares.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad y el traslado de los aprehendidos a sede tribunalicia. En tanto, el vehículo Peugeot 208 fue incautado por carecer de documentación y será remitido al playón de Tránsito.

