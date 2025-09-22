Un 22 de septiembre de 2022 fallecía a los 97 años Carlitos Balá, uno de los humoristas más queridos de la Argentina. Nacido el 13 de agosto de 1925 en Buenos Aires como Carlos Salim Balaá Boglich, construyó una carrera inolvidable en la televisión, el cine y el teatro.

Con su humor inocente y frases que marcaron generaciones, dejó una huella imborrable en la cultura popular y en la ciudad de Mar del Plata.

Desde muy joven se inclinó por el mundo artístico y, con su particular carisma, se abrió camino en la radio y la televisión, logrando un reconocimiento que lo acompañó durante más de seis décadas.

Se destacó en programas infantiles donde popularizó frases que aún hoy se recuerdan, como “¿Qué gusto tiene la sal?” o su clásico “sumbudrule”. Su propuesta siempre se caracterizó por un humor blanco y familiar, capaz de transmitir alegría sin necesidad de recurrir a recursos agresivos.

Mar del Plata fue parte fundamental de su trayectoria, especialmente en los veranos. Durante 65 años eligió la ciudad junto a su familia para disfrutar de la temporada y encabezar espectáculos que marcaron época.

Uno de sus escenarios más recordados fue la Carpa Multicolor, frente a la rambla Casino, donde lideraba un show que combinaba humor, malabaristas, equilibristas, patinadores, contorsionistas, juegos y entretenimientos.

Su legado continúa vivo en la memoria colectiva de los argentinos, que lo recuerdan no solo por sus personajes y ocurrencias, sino también por su calidez personal. A tres años de su partida, Carlitos Balá sigue siendo un símbolo indiscutido del espectáculo nacional.