El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó formalmente a la Nación el traspaso del servicio ferroviario que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar, luego de que el Ejecutivo nacional decidiera interrumpir ese recorrido. El pedido fue realizado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien remarcó que la provincia está en condiciones de operar el ramal para evitar el aislamiento de varias localidades.

“Nos sorprendió la decisión. Si bien uno lo podía prever por el enfoque económico del gobierno nacional, la interrupción de este servicio va en contra de la conectividad y de la rentabilidad social del transporte ferroviario”, expresó Marinucci en diálogo con “Los datos del día”, programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

El funcionario sostuvo que el ramal no solo une General Guido con Pinamar, sino que también conecta otras localidades como Santo Domingo, Maipú y General Madariaga, y que su suspensión impactaría directamente en la vida cotidiana de miles de bonaerenses.

“Nosotros planteamos que, si el gobierno nacional decide no continuar con el servicio, nos transfieran la infraestructura, el material rodante, y nos permitan operar desde la Provincia. No podemos permitir que se pierda otro servicio ferroviario más en Buenos Aires”, señaló.

Marinucci recordó que este tren fue recuperado en plena pandemia, tras años de inactividad: “El 22 de enero de 2021 lo pusimos en funcionamiento con el gobernador Axel Kicillof. Fue una obra que se logró gracias al trabajo de los ferroviarios y las ferroviarias, en condiciones muy adversas. Por eso es tan importante sostenerlo”.

Consultado sobre la importancia estratégica del sistema ferroviario en el territorio bonaerense, el ministro remarcó: “El tren es un medio seguro, eficiente, amigable con el ambiente y clave para el desarrollo económico. La Provincia aporta más del 40% del PBI nacional y necesita un sistema de transporte que conecte personas y mercaderías”.

Además, hizo hincapié en el rol del ferrocarril para combatir la siniestralidad vial: “Tenemos un promedio de cuatro muertes por día en la provincia por siniestros viales. El tren es una alternativa segura y previsible”.

Finalmente, Marinucci pidió al gobierno nacional que no interrumpa el servicio mientras se analiza el posible traspaso: “Lo que proponemos es simple: no suspendan el tren, sentémonos a una mesa, y trabajemos en conjunto por la continuidad. Esto no es una cuestión política, es una demanda de la sociedad”.