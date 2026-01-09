Un motociclista de 27 años tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), tras chocar con un automóvil en la intersección de Acevedo y avenida Félix U. Camet.

Fuentes policiales informaron que la víctima iba a bordo de una Zanella 150 y terminó impactando contra un Suzuki Fun, conducido por una mujer de 52. Tras el accidente, el motociclista quedó tendido boca abajo sobre el pavimento.

Según informaron fuentes consultadas, un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se hizo presente en el lugar para asistir al herido y trasladarlo al nosocomio con politraumatismos varios.

Fuentes policiales trabajan en el lugar, donde se investigan los motivos que derivaron en el siniestro de tránsito. Participan agentes de la Policía Científica y personal de Tránsito. La mujer quedó imputada por “lesiones culposas”.

